Російські "Шахеди" здатні вражати майже всі столиці Європи, крім однієї, - Defense Express

Росія може запускати ударні дрони "Шахед" по Данії, Німеччині та Італії, а у разі розгортання майданчиків у Білорусі - дістати й до Іспанії. У зоні ураження майже всі європейські столиці, окрім португальського Лісабону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Дальність польоту та можливі пускові райони

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, дальність польоту дронів "Герань 2" становить 1800-2500 км.

"Щодо пускових районів, то частина пускової інфраструктури РФ для атак по Україні цілком може бути використана і для ефективного запуску дронів по країнах європейського сегмента НАТО", - йдеться у матеріалі.

Наприклад, у районі мису Чауда в окупованому Криму та під Брянськом. Ще одним вигідними з точки зору досяжності цілей та легкості логістики можливо вважати район Санкт-Петербурга, як найбільш вигідний для створення пускового майданчика.

Зони ураження дронів

Таким чином, при дальності польоту 1800 км дрони здатні атакувати всі країни Скандинавії, Нідерланди, більшість території Німеччини та південну частину Італії.

Якщо ж дальність "Герань-2" досягає 2500 км, у зоні ураження опиняються вся Велика Британія, Італія та значна частина Франції.

Експерти вказали, що розгортання нових пускових майданчиків у РФ займає лише кілька місяців. У разі потреби вони можуть бути швидко створені, наприклад, на авіабазі "Осовцы" у Брестській області Білорусі.

Також не виключається можливість запуску з Калінінградської області. Технічний виграш у дальності при цьому становить близько 700 км, що дозволяє уражати майже всю Європу, включно з половиною Іспанії та Мадридом.

Тобто у зоні досяжності російських "Шахедів" опиняються всі європейські столиці, крім португальського Лісабону.

Максимальні можливості та виклики для Європи

Defense Express зазначає, що це - максимальні дальності польоту. Росія запускає дрони складними маршрутами для обходу українських систем ППО.

Водночас досвід останніх атак на Польщу показав прогалини у протиповітряній обороні навіть на східному фланзі НАТО.

"У РФ цілком можуть розраховувати, що після прориву першого ешелону ППО на кордоні далі "Шахеди" зможуть рухатись доволі вільно. При цьому наявні у європейських країн засоби знищення цих загроз наразі у сотні разів дорожчі", - підкреслює профільний ресурс.