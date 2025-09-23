Российские "Шахеды" способны поражать почти все столицы Европы, кроме одной, - Defense Express

Россия может запускать ударные дроны "Шахед" по Дании, Германии и Италии, а в случае развертывания площадок в Беларуси - достать и до Испании. В зоне поражения почти все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Дальность полета и возможные пусковые районы

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, дальность полета дронов "Герань 2" составляет 1800-2500 км.

"Что касается пусковых районов, то часть пусковой инфраструктуры РФ для атак по Украине вполне может быть использована и для эффективного запуска дронов по странам европейского сегмента НАТО", - говорится в материале.

Например, в районе мыса Чауда в оккупированном Крыму и под Брянском. Еще одним выгодным с точки зрения досягаемости целей и легкости логистики можно считать район Санкт-Петербурга, как наиболее выгодный для создания пусковой площадки.

Зоны поражения дронов

Таким образом, при дальности полета 1800 км дроны способны атаковать все страны Скандинавии, Нидерланды, большинство территории Германии и южную часть Италии.

Если же дальность "Герань-2" достигает 2500 км, в зоне поражения оказываются вся Великобритания, Италия и значительная часть Франции.

Эксперты указали, что развертывание новых пусковых площадок в РФ занимает всего несколько месяцев. В случае необходимости они могут быть быстро созданы, например, на авиабазе "Осовцы" в Брестской области Беларуси.

Также не исключается возможность запуска из Калининградской области. Технический выигрыш в дальности при этом составляет около 700 км, что позволяет поражать почти всю Европу, включая половину Испании и Мадрид.

То есть в зоне досягаемости российских "Шахедов" оказываются все европейские столицы, кроме португальского Лиссабона.

Максимальные возможности и вызовы для Европы

Defense Express отмечает, что это - максимальные дальности полета. Россия запускает дроны сложными маршрутами для обхода украинских систем ПВО.

В то же время опыт последних атак на Польшу показал пробелы в противовоздушной обороне даже на восточном фланге НАТО.

"В РФ вполне могут рассчитывать, что после прорыва первого эшелона ПВО на границе дальше "Шахеды" смогут двигаться довольно свободно. При этом имеющиеся у европейских стран средства уничтожения этих угроз сейчас в сотни раз дороже", - подчеркивает профильный ресурс.