Російські "Шахеди" стали ще небезпечнішими: що змінилось

Російські окупанти модернізували реактивний ударний безпілотник "Герань-4 Сикер" (типу "Шахед"), оснастивши його новою системою наведення та оптико-електронним модулем. Таке доопрацювання має підвищити точність ураження цілей навіть у разі втрати зв'язку під час завершальної фази атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".
Фахівці видання проаналізували оприлюднені фотографії нового варіанта реактивного ударного безпілотника. Однією з головних змін стала перероблена носова частина апарата, у якій встановили компактний оптико-електронний модуль.
За даними аналітиків, модернізація також передбачає використання системи донаведення. Вона дозволяє безпілотнику продовжувати атаку та точніше вражати ціль навіть у випадку втрати каналу зв'язку під час пікірування.
Крім основної системи наведення, на безпілотнику встановлено ще одну фіксовану камеру. OSINT-дослідники ідентифікували її як китайську Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic із кутом огляду 180 градусів.
Імовірно, ця камера використовується для первинного огляду місцевості та забезпечення широкої ситуаційної обізнаності. Також серед можливих версій розглядається її застосування для виявлення українських дронів-перехоплювачів.
За наведеними даними, версія "Герань-4 Сикер" має заявлену дальність польоту до 550 кілометрів, крейсерську швидкість близько 300 км/год та бойову частину масою 50 кілограмів.
Як зазначає "Мілітарний", російські військові вже використовують ці безпілотники для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі.
Перші випадки застосування реактивної "Герані-4" були зафіксовані на початку травня 2026 року. Тоді безпілотник потрапив у поле зору українського дрона-перехоплювача.
На різних екземплярах дрона виявили два типи китайських турбореактивних двигунів - Telefly LX-WP-160 із тягою близько 160 кгс та Telefly TF-TJ2000A із тягою близько 200 кгс. Останній також застосовується на реактивному безпілотнику "Герань-5".
Новий планер дозволяє апарату активно маневрувати на швидкостях 300–400 км/год, тоді як максимальна швидкість досягає 500 км/год. Практична висота польоту становить до 5000 метрів, а дальність базової модифікації оцінюється приблизно у 450 кілометрів.
Висока швидкість реактивних модифікацій "Герані" ускладнює їх перехоплення мобільними вогневими групами та частиною українських дронів-перехоплювачів.
Як зазначається у матеріалі, через недостатню швидкість наявні українські перехоплювачі поки що не можуть системно протидіяти російським реактивним безпілотникам.
ЗСУ приймають виклик і розробляють антидрони для боротьби з російськими "Шахедами", в тому числі й з реактивними. В Україні презентували нову технологію автоматизованого перехоплення швидкісних ударних дронів ZIRKA. Вона створена саме для боротьби з реактивними безпілотниками типу "Герань-4".
Тим часом окупанти застосували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони типу "Герань-2". Небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.
Громадян просять не підходити до уламків дронів-камікадзе, а викликати поліцію, ДСНС та саперів.