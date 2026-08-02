Российские "Шахеды" стали еще опаснее: что изменилось

Специалисты проанализировали обнародованные фотографии нового варианта реактивного ударного беспилотника. Одним из главных изменений стала переделанная носовая часть аппарата, в которой был установлен компактный оптико-электронный модуль.

По данным аналитиков, модернизация также предполагает использование системы донаведения. Она позволяет беспилотнику продолжать атаку и точнее поражать цель даже при потере канала связи во время пикирования.

Какие камеры установили на дрон

Помимо основной системы наводки, на беспилотнике установлена еще одна фиксированная камера. OSINT-исследователи идентифицировали ее как китайскую Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic с углом обзора 180 градусов.

Вероятно, эта камера используется для первичного обзора местности и обеспечения широкой ситуационной осведомленности. Также среди возможных версий рассматривается ее применение для выявления украинских дронов-перехватчиков.

Оптическая система наведения обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергей Флеш)

Характеристики модернизированной версии

По приведенным данным, версия Герань-4 Сикер имеет заявленную дальность полета до 550 километров, крейсерскую скорость около 300 км/ч и боевую часть массой 50 килограммов.

Как отмечает "Милитарный", российские военные уже используют эти беспилотники для ударов по портовой инфраструктуре и судам в Черном море.

Дополнительная камера обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергей Флеш)

Что известно о базовой "Герань-4"

Первые случаи реактивной "Герани-4" были зафиксированы в начале мая 2026 года. Тогда беспилотник попал в поле зрения украинского дрона-перехватчика.

На разных экземплярах дрона обнаружили два типа китайских турбореактивных двигателей – Telefly LX-WP-160 с тягой около 160 кгс и Telefly TF-TJ2000A с тягой около 200 кгс. Последний также применяется на реактивном беспилотнике "Герань-5".

Новый планер позволяет аппарату активно маневрировать на скоростях 300-400 км/ч, в то время как максимальная скорость достигает 500 км/ч. Практическая высота полета составляет до 5000 метров, а дальность базовой модификации оценивается примерно в 450 км.

Почему это создает дополнительные вызовы

Высокая скорость реактивных модификаций "Герани" усложняет их перехват мобильными огневыми группами и частью украинских дронов-перехватчиков.

Как отмечается в материале, из-за недостаточной скорости украинские перехватчики пока не могут системно противодействовать российским реактивным беспилотникам.