RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Российские "Шахеды" стали еще опаснее: что изменилось

00:09 02.08.2026 Вс
3 мин
Что известно об обновленном беспилотнике окупантов РФ?
aimg Филипп Бойко
Фото: сборка "Шахеда" (Алабуга)

Российские оккупанты модернизировали реактивный ударный беспилотник "Герань-4 Сикер" (типа "Шахед"), оснастив его новой системой наведения и оптико-электронным модулем. Такая доработка должна повысить точность поражения целей даже при потере связи во время завершающей фазы атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Специалисты проанализировали обнародованные фотографии нового варианта реактивного ударного беспилотника. Одним из главных изменений стала переделанная носовая часть аппарата, в которой был установлен компактный оптико-электронный модуль.

По данным аналитиков, модернизация также предполагает использование системы донаведения. Она позволяет беспилотнику продолжать атаку и точнее поражать цель даже при потере канала связи во время пикирования.

Какие камеры установили на дрон

Помимо основной системы наводки, на беспилотнике установлена еще одна фиксированная камера. OSINT-исследователи идентифицировали ее как китайскую Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic с углом обзора 180 градусов.

Вероятно, эта камера используется для первичного обзора местности и обеспечения широкой ситуационной осведомленности. Также среди возможных версий рассматривается ее применение для выявления украинских дронов-перехватчиков.

Оптическая система наведения обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергей Флеш)

Характеристики модернизированной версии

По приведенным данным, версия Герань-4 Сикер имеет заявленную дальность полета до 550 километров, крейсерскую скорость около 300 км/ч и боевую часть массой 50 килограммов.

Как отмечает "Милитарный", российские военные уже используют эти беспилотники для ударов по портовой инфраструктуре и судам в Черном море.

Дополнительная камера обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". (Фото: Сергей Флеш)

Что известно о базовой "Герань-4"

Первые случаи реактивной "Герани-4" были зафиксированы в начале мая 2026 года. Тогда беспилотник попал в поле зрения украинского дрона-перехватчика.

На разных экземплярах дрона обнаружили два типа китайских турбореактивных двигателей – Telefly LX-WP-160 с тягой около 160 кгс и Telefly TF-TJ2000A с тягой около 200 кгс. Последний также применяется на реактивном беспилотнике "Герань-5".

Новый планер позволяет аппарату активно маневрировать на скоростях 300-400 км/ч, в то время как максимальная скорость достигает 500 км/ч. Практическая высота полета составляет до 5000 метров, а дальность базовой модификации оценивается примерно в 450 км.

Почему это создает дополнительные вызовы

Высокая скорость реактивных модификаций "Герани" усложняет их перехват мобильными огневыми группами и частью украинских дронов-перехватчиков.

Как отмечается в материале, из-за недостаточной скорости украинские перехватчики пока не могут системно противодействовать российским реактивным беспилотникам.

Контекст новости

ВСУ принимают вызов и разрабатывают антидроны для борьбы с российскими "Шахедами", в том числе и с реактивными. В Украине презентовали новую технологию автоматизированного перехвата скоростных ударных дронов ZIRKA. Она создана именно для борьбы с реактивными беспилотниками типа Герань-4.

Тем временем кафиры применили против Украины боеприпасы с обедненным ураном, оснастив ими ударные дроны типа "Герань-2". Опасные элементы были обнаружены во время обстрелов Черниговской области.

Граждан просят не подходить к обломкам дронов-камикадзе, а вызвать полицию, ГСЧС и саперов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
MiltechДрони