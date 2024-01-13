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Росіяни хочуть завалити сміттям окупований Донбас, - ЦНС

Україна, Субота 13 січня 2024 18:43
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Росіяни хочуть завалити сміттям окупований Донбас, - ЦНС Фото: Окупанти ініціюють екологічну катастрофу на Сході України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на окупованих територіях Луганської області, ще три в Донецькій. Звозити сміття туди планують не лише з окупованих територій, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на окуповані території Донецької області, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

"Центр національного спротиву закликає повідомляти про переміщення техніки ворога та місця накопичення його ПММ та складів зброї, аби допомогти Силам Оборони звільнити ваш рідний край та не допустити екологічної катастрофи", - наголосили в центрі.

Ситуація на окупованій частині України

Раніше повідомлялося, що протягом трьох місяців у "ЛНР" окупанти хочуть поставити на "військовий облік" 16-річних юнаків.

Також російські терористи планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катівню.

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