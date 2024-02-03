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Російські пропагандисти запустили новий фейк про Залужного

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кремлівські пропагандисти вигадали новий фейк про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Нібито генерал після даних про свою відставку готує "переворот" за участю військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Суть фейку

"Генерал Залужний, після новин про свою відставку, закликав Сили оборони влаштувати демарш на Київ і захопити владу", - цитує суть фейку Spravdi, посилаючись на відеозвернення, яке поширюють російські Telegram-канали.

Як є насправді

Насправді, як підкреслюють в Центрі, відеофейк згенерований пропагандою за допомогою штучного інтелекту, а за основу взято звернення генерала Валерія Залужного з нагоди Дня ЗСУ 6 грудня 2023 року.

"В оригінальному відео змінили колірну гаму та розмили фон. Фейкороби також заповнили відеоряд типовим набором кремлівських наративів, таких як: "повний провал на фронті", "тотальна корупція в Україні", "терористичні акти Зеленського", "солдатів відправляють на забій".

Фейки про Залужного

Зазначимо, що це не перший фейк росіян про генерала Валерія Залужного. Раніше, навесні 2023 року кремлівські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області. Згодом сам Залужний розвінчав фейк про своє "тяжке поранення". А в червні взагалі "поховали" головнокомандувача ЗСУ.

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Валерій ЗалужнийфейкиЗбройні сили України