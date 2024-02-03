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Российские пропагандисты запустили новый фейк о Залужном

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кремлевские пропагандисты придумали новый фейк про главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Якобы генерал, после данных о своей отставке, готовит "переворот" с участием военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Суть фейка

"Генерал Залужный, после новостей о своей отставке, призвал Силы обороны устроить демарш на Киев и захватить власть", - цитирует суть фейка Spravdi, ссылаясь на видеообращение, которое распространяют российские Telegram-каналы.

Как есть на самом деле

На самом деле, как подчеркивают в Центре, видеоофейк сгенерирован пропагандой с помощью искусственного интеллекта, а за основу взято обращение генерала Валерия Залужного по случаю Дня ВСУ 6 декабря 2023 года.

"В оригинальном видео изменили цветовую гамму и размыли фон. Фейкоробы также заполнили видеоряд типичным набором кремлевских нарративов, таких как: "полный провал на фронте", "тотальная коррупция в Украине", "террористические акты Зеленского", "солдатов отправляют на убой".

Фейки про Залужного

Отметим, что это не первый фейк россиян про генерала Валерия Залужного. Ранее, весной 2023 года кремлевские СМИ писали, что украинский генерал якобы получил серьезные ранения в результате ракетного удара войск РФ по командному пункту в Херсонской области. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении". А в июне и вовсе "похоронили" главнокомандующего ВСУ.

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Валерий ЗалужныйфейкиВооруженные силы Украины