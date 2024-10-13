Російські пропагандисти вигадали новий фейк про Київ: SPRAVDI розповіло подробиці
Російські пропагандисти вигадали новий фейк про Київ. Нібито українська столиця потопає у нечистотах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
"Київ вкотре потопає у стічних водах, а мешканці міста борсаються в багнюці. Цей вкид розповсюджують пропагандистські ресурси Кремля", - йдеться у повідомленні.
Насправді ж, як пояснюють у SPRAVDI, пошук винятково негативу в житті українців - не є чимось новим у російській пропаганді.
"Цим займались ще у СРСР, коли розповідали про "загниваючий Захід", акцентуючи увагу на сміттярках й т.п. При цьому не є великою таємницею, що в самій РФ такі аварії є регулярним явищем. Минулої зими взагалі йшлося про "колапс всієї комунальної системи Росії", - зазначають у Центрі, додаючи, що тоді лише за два місяці зими сталося щонайменше 557 аварій, а перебої в роботі комунальних систем торкнулися 3 млн росіян.
SPRAVDI наголошує, що головною причиною аварій у Києві та інших містах України наразі є винятково Росія, яка своїми ударами фактично влаштувала інфраструктурний геноцид українців.
Комунальні аварії в РФ
SPRAVDI нагадало, що режим надзвичайної ситуації через аварії на комунальних мережах запроваджували в Новосибірську та підмосковному Подольську.
"До слова, торік кількість жертв таких аварій в рф зросла майже у 2,5 рази - з 56 до 139 осіб. Понад 100 осіб постраждали через прорив труб, ще 36 - через вибух побутового газу. Нинішнього року вже 43 росіянина буквально обварилися в окропі через прорив труб", - навели статистику у Центрі.
Фейки РФ про Україну
Російські пропагандисти постійно вигадують фейки про Україну, зокрема і для її дескридитацію перед західними партнерами.
Наприклад, нещодавно російські пропагандисти заявили, що ФСБ РФ нібито затримала працівників ГУР. Однак це - фейк.
Крім того, раніше в Росії заявили, що Україна намагалася вдарити по Курській АЕС. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
А в середині серпня росіяни поширили інформацію про те, що США нібито хочуть замінити президента України Володимира Зеленського через операцію в Курській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.