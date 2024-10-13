Российские пропагандисты придумали новый фейк о Киеве: SPRAVDI рассказало подробности
Российские пропагандисты придумали новый фейк о Киеве. Якобы украинская столица утопает в нечистотах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
"Киев в очередной раз утопает в сточных водах, а жители города барахтаются в грязи. Этот вброс распространяют пропагандистские ресурсы Кремля", - говорится в сообщении.
На самом же деле, как объясняют в SPRAVDI, поиск исключительно негатива в жизни украинцев - не является чем-то новым в российской пропаганде.
"Этим занимались еще в СССР, когда рассказывали о "загнивающем Западе", акцентируя внимание на мусорных ящиках и т.п. При этом не является большой тайной, что в самой РФ такие аварии являются регулярным явлением. Прошлой зимой речь шла о "коллапсе всей коммунальной системы России", - отмечают в Центре, добавляя, что тогда всего за два месяца зимы произошло по меньшей мере 557 аварий, а перебои в работе коммунальных систем коснулись 3 млн россиян.
SPRAVDI отмечает, что главной причиной аварий в Киеве и других городах Украины является исключительно Россия, которая своими ударами фактически устроила инфраструктурный геноцид украинцев.
Коммунальные аварии в РФ
SPRAVDI напомнило, что режим чрезвычайной ситуации из-за аварий на коммунальных сетях вводили в Новосибирске и подмосковном Подольске.
"К слову, в прошлом году количество жертв таких аварий в России возросло почти в 2,5 раза - с 56 до 139 человек. Более 100 человек пострадали из-за прорыва труб, еще 36 - из-за взрыва бытового газа. В этом году уже 43 россиянина буквально обварились в кипятке из-за прорыва труб", - привели статистику в Центре.
Фейки РФ об Украине
Российские пропагандисты постоянно придумывают фейки о Украине, в частности и для ее дескридитации перед западными партнерами.
Например, недавно российские пропагандисты заявили, что ФСБ РФ якобы задержала сотрудников ГУР. Однако это - фейк.
Кроме того, ранее в России заявили, что Украина пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности.
А в середине августа россияне распространили информацию о том, что США якобы хотят заменить президента Украины Владимира Зеленского из-за операции в Курской области.
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