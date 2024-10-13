Российские пропагандисты придумали новый фейк о Киеве: SPRAVDI рассказало подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности ( SPRAVDI ).

"Киев в очередной раз утопает в сточных водах, а жители города барахтаются в грязи. Этот вброс распространяют пропагандистские ресурсы Кремля", - говорится в сообщении.

На самом же деле, как объясняют в SPRAVDI, поиск исключительно негатива в жизни украинцев - не является чем-то новым в российской пропаганде.

"Этим занимались еще в СССР, когда рассказывали о "загнивающем Западе", акцентируя внимание на мусорных ящиках и т.п. При этом не является большой тайной, что в самой РФ такие аварии являются регулярным явлением. Прошлой зимой речь шла о "коллапсе всей коммунальной системы России", - отмечают в Центре, добавляя, что тогда всего за два месяца зимы произошло по меньшей мере 557 аварий, а перебои в работе коммунальных систем коснулись 3 млн россиян.

SPRAVDI отмечает, что главной причиной аварий в Киеве и других городах Украины является исключительно Россия, которая своими ударами фактически устроила инфраструктурный геноцид украинцев.

Коммунальные аварии в РФ

SPRAVDI напомнило, что режим чрезвычайной ситуации из-за аварий на коммунальных сетях вводили в Новосибирске и подмосковном Подольске.

"К слову, в прошлом году количество жертв таких аварий в России возросло почти в 2,5 раза - с 56 до 139 человек. Более 100 человек пострадали из-за прорыва труб, еще 36 - из-за взрыва бытового газа. В этом году уже 43 россиянина буквально обварились в кипятке из-за прорыва труб", - привели статистику в Центре.