UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські понти. У Зеленського відреагували на відмову Кремля "скидати українську владу"

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента назвали "російськими понтами" заяви Кремля про те, що країна-агресор нібито не збиралася скидати законну владу України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування РФ: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Зазначимо, що раніше журналіст запитав у прес-секретаря російського диктатора Володимир Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу, чи є зміна влада у Києві однієї з цілей так званої "спеціальної військової операції" (війни проти України - ред.). На що Пєсков відповів: "Ні, президент вже про це казав".

Нагадаємо, раніше у Кремлі запропонували Заходу підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Для цього Москва нібито готова сама розпочати діалог із партнерами Києва.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Противник хоче відновити сили, таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІрина Подоляк