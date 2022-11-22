Російські понти. У Зеленського відреагували на відмову Кремля "скидати українську владу"

"Російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування РФ: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Зазначимо, що раніше журналіст запитав у прес-секретаря російського диктатора Володимир Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу, чи є зміна влада у Києві однієї з цілей так званої "спеціальної військової операції" (війни проти України - ред.). На що Пєсков відповів: "Ні, президент вже про це казав".

Нагадаємо, раніше у Кремлі запропонували Заходу підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Для цього Москва нібито готова сама розпочати діалог із партнерами Києва.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Противник хоче відновити сили, таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

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