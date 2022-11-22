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Російські понти. У Зеленського відреагували на відмову Кремля "скидати українську владу"

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Вівторок 22 листопада 2022 15:45
Російські понти. У Зеленського відреагували на відмову Кремля "скидати українську владу" Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента назвали "російськими понтами" заяви Кремля про те, що країна-агресор нібито не збиралася скидати законну владу України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Російські понти. Від "шайки наркоманів, що захопила владу в Києві" до визнання демократичного українського уряду, у якого вимолюють розмову, минуло 9 місяців і 80 тисяч ru-знищених. Нагадування РФ: ніколи не втручайтесь у політичне життя інших країн. Ви не знаєте, що таке вибори та свобода", - написав він.

Зазначимо, що раніше журналіст запитав у прес-секретаря російського диктатора Володимир Путіна Дмитра Пєскова на брифінгу, чи є зміна влада у Києві однієї з цілей так званої "спеціальної військової операції" (війни проти України - ред.). На що Пєсков відповів: "Ні, президент вже про це казав".

Нагадаємо, раніше у Кремлі запропонували Заходу підштовхнути Україну до переговорів із Росією. Для цього Москва нібито готова сама розпочати діалог із партнерами Києва.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Противник хоче відновити сили, таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

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