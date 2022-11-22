Российские понты. У Зеленского отреагировали на отказ Кремля "свергать украинскую власть"

В Офисе президента назвали "российскими понтами" заявления Кремля о том, что страна-агрессор якобы не собиралась свергать законную власть Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Русские понты. От "шайки наркоманов, захватившей власть в Киеве" до признания демократического украинского правительства, у которого вымаливают разговор, прошло 9 месяцев и 80 тысяч ru-уничтоженных. Напоминание РФ: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", - написал он.

Отметим, что ранее журналист спросил у пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова на брифинге, является ли смена власти в Киеве одной из целей так называемой "специальной военной операции" (войны против Украины - ред.). На что Песков ответил: "Нет, президент уже об этом говорил".

Напомним, ранее в Кремле предложили Западу подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Для этого Москва якобы готова сама начать диалог с партнерами Киева.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ищет возможности добиться "краткого перемирия". Противник хочет восстановить силы, таким путем завершить эту войну не удастся.

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