Російські полонені звернулися на "пряму лінію" до Путіна (відео)

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військовополонені в Україні записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна напередодні його "прямої лінії". Вона відбудеться вже у п'ятницю, 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане громадським рухом "Наш вихід".

У зверненні військовополонені запитують очільника держави-терориста, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з’являються на відео, - тяжкопоранені, хворі, мусульмани, "ахматівці", а також солдат, який потрапив у полон удруге.

Зокрема, військовополонений Ткачук у відеозверненні повідомив, що наразі перебуває в таборі для утримання полонених, де знаходяться тисячі осіб. 

Він додав, що серед увʼязнених є поранені та молоді люди до 25 років, і зазначив, що попри домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну "всіх на всіх" у цих категоріях, він проведений не повністю.

"Всі очікуємо, поки Путін нас обміняє. Немає терпіння", - додає військовополонений Мансур Ельмурзаєв.

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та РФ укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

 

Що відомо про громадський рух "Наш вихід"

Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року.

Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в Росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.

У січні 2024 року в Україні між рухом "Наш вихід" та українським проєктом "Хочу знайти" було підписано меморандум про співпрацю.

Взаємодія між організаціями сприяє пришвидшенню процесів обміну військовополоненими: після отримання статусу "військовополонений" у Росії полонений включається до списків на обмін, за підсумками якого Україна повертає свого захисника чи захисницю.

За свою діяльність руху "Наш вихід" у Росії було присвоєно статус "іноагент".

Коли відбудеться "пряма лінія" з Путіним

Нагадаємо, що "пряма лінія" з російським диктатором Володимиром Путіним пройде у п'ятницю, 19 грудня. Вона з 2020 року являє собою формат відповідей на запитання людей і поєднується з великою пресконференцією з пропагандистами.

Прийом питань ведеться через онлайн, телефоном, а також через SMS. Прокремлівські медіа стверджують, що понад 2 мільйони звернень вже надійшло на "пряму лінію" з Путіним.

Примітно, що на офіційному сайті лінії немає списку найпопулярніших питань Путіну. Коментарі у соцмережі відключено.

Цього разу вперше не буде прямих включень із місць "через відсутність необхідності", стверджують в Кремлі.

Російські пропагандисти традиційно кажуть, що громадян буцімто "найбільше цікавлять соціальні питання". Але в опитуванні російської недержавної дослідницької організації "Левада-центр" йдеться, що найпопулярнішим стало питання, коли закінчиться проти України.

