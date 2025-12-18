Російські полонені звернулися на "пряму лінію" до Путіна (відео)

У зверненні військовополонені запитують очільника держави-терориста, чому їх не обмінюють. Серед полонених, які з’являються на відео, - тяжкопоранені, хворі, мусульмани, "ахматівці", а також солдат, який потрапив у полон удруге.

Зокрема, військовополонений Ткачук у відеозверненні повідомив, що наразі перебуває в таборі для утримання полонених, де знаходяться тисячі осіб.

Він додав, що серед увʼязнених є поранені та молоді люди до 25 років, і зазначив, що попри домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну "всіх на всіх" у цих категоріях, він проведений не повністю.

"Всі очікуємо, поки Путін нас обміняє. Немає терпіння", - додає військовополонений Мансур Ельмурзаєв.

Лідерка руху "Наш вихід" Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та РФ укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі "всіх на всіх".

Що відомо про громадський рух "Наш вихід"

Громадський рух "Наш вихід" був заснований росіянками в Україні наприкінці грудня 2023 року.

Організація допомагає родинам росіян, які зникли на війні в Україні, у пошуках близьких, а також сприяє оформленню статусу "військовополоненого" в Росії, що дає можливість потрапити до списків на обмін.

У січні 2024 року в Україні між рухом "Наш вихід" та українським проєктом "Хочу знайти" було підписано меморандум про співпрацю.

Взаємодія між організаціями сприяє пришвидшенню процесів обміну військовополоненими: після отримання статусу "військовополонений" у Росії полонений включається до списків на обмін, за підсумками якого Україна повертає свого захисника чи захисницю.

За свою діяльність руху "Наш вихід" у Росії було присвоєно статус "іноагент".