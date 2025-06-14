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Україна першою почала безстроковий санітарний обмін полоненими: що це означає

Україна , Субота 14 червня 2025 16:08
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Україна першою почала безстроковий санітарний обмін полоненими: що це означає Фото: Україна почала безстроковий санітарний обмін полоненими з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полоненим прямо з лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як зазначається, сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий день обміну за формулою "всіх на всіх" у двох категоріях. Це третій етап повернення тяжкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Перший етап відбувся 10 червня, другий 12 червня. Також до цього обміну потрапили військові віком до 25 років.

"Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну"", - йдеться у повідомленні.

У Стамбулі Україна і Росія домовилися не тільки про повернення з полону всіх полонених з пораненнями або хворобами, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

Тому сьогодні Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Україна давно наголошує, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

"Поранені та хворі військовополонені - це особлива категорія. Характер травм і поранень, отриманих унаслідок бойових дій, вимагає спеціалізованого, дороговартісного і тривалого лікування та реабілітації", - зазначають в "Хочу жить".



Обміни полоненими

Під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленості про великий обмін полоненими. Сторони погодили повернення поранених, тяжкохворих військових, а також усіх полонених віком від 18 до 25 років.

Перші етапи обміну вже пройшли 9, 10 і 12 червня. Окремо також відбувся обмін тілами загиблих за схемою "6000 на 6000" - він тривав 11, 13 та 14 червня. В Україну вже повернули понад 3600 тіл загиблих.

Сьогодні, 14 червня, пройшов новий етап обміну полоненими. Серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року, зокрема і оборонці Маріуполя.

Також відомо, що серед звільнених сьогодні багато офіцерів, є і ті, які вважалися зниклими безвісти.

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Російська Федерація Україна Обмін полоненими Війна в Україні
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