Україна першою почала безстроковий санітарний обмін полоненими: що це означає

Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полоненим прямо з лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як зазначається, сьогодні, 14 червня, відбувся четвертий день обміну за формулою "всіх на всіх" у двох категоріях. Це третій етап повернення тяжкопоранених і тяжко хворих військовополонених. Перший етап відбувся 10 червня, другий 12 червня. Також до цього обміну потрапили військові віком до 25 років.

"Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну"", - йдеться у повідомленні.

У Стамбулі Україна і Росія домовилися не тільки про повернення з полону всіх полонених з пораненнями або хворобами, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

Тому сьогодні Україна передала російській стороні поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Україна давно наголошує, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня.

"Поранені та хворі військовополонені - це особлива категорія. Характер травм і поранень, отриманих унаслідок бойових дій, вимагає спеціалізованого, дороговартісного і тривалого лікування та реабілітації", - зазначають в "Хочу жить".





