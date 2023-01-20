Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області: є постраждалі

Російські військові у п’ятницю, 20 січня, обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті цього постраждали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.
За його даними, артилерійського обстрілу зазнало селище Антонівка. Від дій росіян там постраждав 15-річний хлопець.
Також під обстріл потрапило село Новодмитрівка Олександрівського району. Там в результаті цього одному чоловіку відірвало ногу.
Нагадаємо, російські війська 19 січня 90 обстріляли Херсон і область. Окупанти пошкодили житлові будинки та вбили одну людину.
Повідомлялося, що російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню центром Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал.
Також ми писали, що на Херсонщині двоє людей підірвалися на мінах.
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