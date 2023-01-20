RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонской области: есть пострадавшие

Фото: российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в пятницу, 20 января, обстреляли населенные пункты в Херсонской области. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По его данным, артиллерийские обстрелы подвергся поселку Антоновка. От действий россиян там пострадал 15-летний молодой человек.

Также под обстрел попал село Новодмитровка Александровского района. Там в результате этого одному мужчине оторвало ногу.

Напомним, российские войска 19 января 90 обстреляли Херсон и область . оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.

Сообщалось, что российские оккупанты ударили по реактивным системам залпового огня центром Херсона. Во вражеский огонь попал жилой квартал.

Также мы писали, что в Херсонской области два человека взорвались на минах .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонокупанти