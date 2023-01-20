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Окупанти за добу 90 разів атакували Херсон та область: є руйнування та загиблий

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Херсон, П'ятниця 20 січня 2023 09:24
Окупанти за добу 90 разів атакували Херсон та область: є руйнування та загиблий Фото: окупанти за добу 90 разів атакували Херсон та область (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби 90 обстріляли Херсон і область. Окупанти пошкодили житлові будинки та вбили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Для атак російські окупанти застосували артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки та безпілотники.

Лише Херсон російська армія обстріляла 19 разів, атакувавши житлові квартали. Ворожі снаряди потрапили до житлових будинків.

Минулої доби через російську агресію загинула одна людина, ще три мешканці області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню центром Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал.

Також ми писали, що на Херсонщині двоє людей підірвалися на мінах.

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