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Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області: є постраждалі

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Херсон, П'ятниця 20 січня 2023 16:55
Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області: є постраждалі Фото: російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у п’ятницю, 20 січня, обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті цього постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.

За його даними, артилерійського обстрілу зазнало селище Антонівка. Від дій росіян там постраждав 15-річний хлопець.

Також під обстріл потрапило село Новодмитрівка Олександрівського району. Там в результаті цього одному чоловіку відірвало ногу.

Нагадаємо, російські війська 19 січня 90 обстріляли Херсон і область. Окупанти пошкодили житлові будинки та вбили одну людину.

Повідомлялося, що російські окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню центром Херсона. Під ворожий вогонь потрапив житловий квартал.

Також ми писали, що на Херсонщині двоє людей підірвалися на мінах.

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