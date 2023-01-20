Російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області: є постраждалі

Фото: російські окупанти знову завдали ударів по Херсонській області (GettyImagеs)

Російські військові у п’ятницю, 20 січня, обстріляли населені пункти в Херсонській області. В результаті цього постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко.