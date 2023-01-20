Российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонской области: есть пострадавшие
Российские военные в пятницу, 20 января, обстреляли населенные пункты в Херсонской области. В результате этого пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
По его данным, артиллерийские обстрелы подвергся поселку Антоновка. От действий россиян там пострадал 15-летний молодой человек.
Также под обстрел попал село Новодмитровка Александровского района. Там в результате этого одному мужчине оторвало ногу.
Напомним, российские войска 19 января 90 обстреляли Херсон и область . оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.
Сообщалось, что российские оккупанты ударили по реактивным системам залпового огня центром Херсона. Во вражеский огонь попал жилой квартал.
Также мы писали, что в Херсонской области два человека взорвались на минах .
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