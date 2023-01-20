Российские оккупанты снова нанесли удары по Херсонской области: есть пострадавшие

Российские военные в пятницу, 20 января, обстреляли населенные пункты в Херсонской области. В результате этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Также под обстрел попал село Новодмитровка Александровского района. Там в результате этого одному мужчине оторвало ногу.

По его данным, артиллерийские обстрелы подвергся поселку Антоновка. От действий россиян там пострадал 15-летний молодой человек.

Напомним, российские войска 19 января 90 обстреляли Херсон и область . оккупанты повредили жилые дома и убили одного человека.

Сообщалось, что российские оккупанты ударили по реактивным системам залпового огня центром Херсона. Во вражеский огонь попал жилой квартал.

Также мы писали, что в Херсонской области два человека взорвались на минах .

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