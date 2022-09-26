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Російські окупанти завдали ракетного удару по Первомайському

Фото: окупанти вдарили ракетами по Первомайському Харківської області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 26 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайській Харківський області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Миколи Бакшеєва.

"В наслідок ракетного удару постраждала цивільна інфраструктура громади. Про місце влучання не повідомляємо! Не викладайте фото і відео влучання. Очікуємо більш точної інформації стосовно наслідків", - розповів він.

За словами очільника міста, наразі мешканцям слід зберігати спокій.

"За можливості перейдіть в укриття або використовуйте правило двох стін", - додав Бакшеєв.

Оновлено 14.40. За даними голови регіону Олега Синєгубова, в Первомайському окупанти завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Крім цього є пошкодження критичної інфраструктури та повністю зруйновано 2 приватні будинки.

"Інформація про поранених уточнюється", - сказав він.

Оновлено 14.46. Мер міста Микола Бакшеєв розповів, що через аварійну ситуацію тимчасово відключено водопостачання деяких вулиць старої частини міста.

"Відновлення водопостачання буде здійснено 27-28 вересня", - уточнив він.

Як повідомлялося, 21 вересня російські солдати обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Поранення отримали шестеро людей, серед яких є дитина. Цього ж дня в результаті атаки на Печенізькій греблі було зруйновано верхній шлюз.

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