Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому

В понедельник, 26 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Николая Бакшеева.
"В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура общества. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания. Ожидаем более точной информации о последствиях", - рассказал он.
По словам главы города, сейчас жителям следует сохранять спокойствие.
"По возможности перейдите в укрытие или используйте правило двух стен", - добавил Бакшеев.
Обновлено 14.40. По данным главы региона Олега Синегубова, в Первомайском оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома.
"Информация о раненых уточняется", - сказал он.
Обновлено 14.46. Мэр города Николай Бакшеев рассказал, что в связи с аварийной ситуацией временно отключено водоснабжение некоторых улиц старой части города.
"Возобновление водоснабжения будет произведено 27-28 сентября", - уточнил он.
Как сообщалось, 21 сентября российские солдаты обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Ранения получили шесть человек, среди которых есть ребенок. В этот же день в результате атаки на Печенежской дамбе был разрушен верхний шлюз.
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