Російські окупанти заселяються у порожніх квартирах Сєвєродонецька, - Гайдай

Колаборантів та росіян розселятимуть у порожніх квартирах і будинках окупованого Сєверодонецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Віддавати завжди важче, ніж забирати", - йдеться у повідомленні.
За словами Гайдая, днями в Сєвєродонецьку відбулася "нарада", на якій місцеві колаборанти прийняли рішення щодо заселення пустих квартир та будинків.
"Із понеділка очікуватимуть інформацію від місцевого населення щодо відсутності сусідів і наявності гарного майна в них", - додав Гайдай.
Нагадаємо, що росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку.
Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.
Також окупанти вигадали, як нажитися на мешканцях розбомбленого Сєвєродонецька.
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