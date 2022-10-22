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Російські окупанти заселяються у порожніх квартирах Сєвєродонецька, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборантів та росіян розселятимуть у порожніх квартирах і будинках окупованого Сєверодонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Віддавати завжди важче, ніж забирати", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, днями в Сєвєродонецьку відбулася "нарада", на якій місцеві колаборанти прийняли рішення щодо заселення пустих квартир та будинків.

"Із понеділка очікуватимуть інформацію від місцевого населення щодо відсутності сусідів і наявності гарного майна в них", - додав Гайдай.

Нагадаємо, що росіяни збільшують військовий контингент у окупованому Сєвєродонецьку.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що до звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська ще далеко.

Також окупанти вигадали, як нажитися на мешканцях розбомбленого Сєвєродонецька.

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