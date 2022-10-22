Российские оккупанты заселяются в пустых квартирах Северодонецка, - Гайдай

Колаборантов и россиян будут расселять в пустых квартирах и домах оккупированного Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Отдавать всегда труднее, чем забирать", - говорится в сообщении.
По словам Гайдая, на днях в Северодонецке состоялось "совещание", на котором местные коллаборанты приняли решение о заселении пустых квартир и домов.
"С понедельника будут ожидать информацию от местного населения об отсутствии соседей и наличии хорошего имущества у них", - добавил Гайдай.
Напомним, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что до освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко.
Также оккупанті придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка.
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