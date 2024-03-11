Російські окупанти запустили по Україні ударні дрони: де оголошена тривога

Сигнали тривоги зазвучали на північному сході країни близько 00:40.

Військові попередили, що у Харківській, Сумській та Полтавській областях є загроза ворожих дронів-камікадзе.

Крім того, у Харківській області ув Богодухівському районі був зафіксований рух "Шахедів" курсом на південь.

"БпЛА в напрямку Харкова!" - заявили в Повітряних силах.

Оновлено о 01:02

Пізніше військові закликали харків'ян перебувати в укриттях, адже ворожі дрони летять над містом.

Жителів регіонів, де оголошена тривога, закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та пам'ятати про правило "двох стін".

Як зараз виглядає карта повітряних тривог:

Атаки "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що 10 березня російські окупанти випустили 11 дронів, щоб атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області. В результаті ворожих ударів майже дві тисячі людей лишились без води.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни випустили по Україні 15 "Шахедів". Сили ППО збили 12 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Як заявив вчора ввечері президент Володимир Зеленський у своєму зверненні, від початку березня російські загарбники застосували для ударів по Україні 175 дронів-камікадзе типу "Шахед". Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені понад 150 таких ворожих безпілотників.