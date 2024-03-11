Российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны: где объявлена тревога

Сигналы тревоги зазвучали на северо-востоке страны около 00:40.

Военные предупредили, что в Харьковской, Сумской и Полтавской областях есть угроза вражеских дронов-камикадзе.

Кроме того, в Харьковской области в Богодуховском районе было зафиксировано движение "Шахедов" курсом на юг.

"БпЛА в направлении Харькова!" - заявили в Воздушных силах.

Обновлено в 01:02

Позже военные призывали харьковчан находиться в укрытиях, поскольку вражеские дроны летят над городом.

Жителей регионов, где объявлена тревога, призывают оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги и помнить о правиле "двух стен".

Как сейчас выглядит карта воздушных тревог:

Атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что 10 марта российские оккупанты выпустили 11 дронов, чтобы атаковать Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеских ударов почти две тысячи человек остались без воды.

Напомним, что минувшей ночью россияне выпустили по Украине 15 "Шахедов". Силы ПВО сбили 12 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Как заявил вчера вечером президент Владимир Зеленский в своем обращении, с начала марта российские захватчики применили для ударов по Украине 175 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 150 таких вражеских беспилотников.