Російські окупанти вдарили по Мирнограду: троє людей загинули

Правоохоронці розповіли, що окупаційна армія сьогодні двічі вдарила по Мирнограду. Зранку армія РФ завдала удару по приватному сектору.

"Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної зброї встановлюється", - розповіли в обласній прокуратурі.

Пізніше, близько 12:30, росіяни застосували безпілотники для атаки на цивільне населення Мирнограда.

"Відбулося влучання ворожого FPV-дрону по автомобілю на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років", - зазначили правоохоронці.

Крім того, у центрі міста двоє людей отримали поранення - вони обоє доставлені до лікарні, повідомив Вадим Філашкін.

Також у населеному пункті пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль. Прокуратура документує наслідки атак та розпочала розслідування воєнних злочинів Росії.

"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (частини 2 статті 438 Кримінального Кодексу України)", - додали в прокуратурі.

Обстріли Донецької області

Російські війська продовжують активно обстрілювати населені пункти Донецької області, забираючи життя мирного населення.

Так, 19 квітня, окупанти здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Загинули двоє людей. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів лише наступного дня.