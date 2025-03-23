Російські окупанти вдарили по Донецькій області, двоє людей загинули

За даними прокуратури, російські військові вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селищу Донецьке.

"Влучання відбулось поблизу багатоквартирного будинку. В результаті обстрілу за місцем мешкання загинув 46-річний чоловік", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Також під прицілами російських окупантів вкотре опинилась житлова забудова Покровська. Тип зброї, з якої стріляли росіяни, встановлюється.

Під час ворожих атак смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці. Також зазнав тілесних ушкоджень містянин 69 років - у нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

"За процесуального керівництва Слов’янської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

Фото: наслідки обстрілів РФ (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Обстріли Донецької області

Додамо, що російські війська постійно обстрілюють населені пункти Донецької області із різної зброї. Лише у суботу, 22 березня, окупанти обстріляли місто Покровськ. За даними ОВА, 3 людини загинули, ще одна отримала поранення.