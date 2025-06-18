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Російські окупанти просунулися на Покровському та Торецькому напрямках: карти ISW

Україна, Середа 18 червня 2025 05:13
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Російські окупанти просунулися на Покровському та Торецькому напрямках: карти ISW Фото: ЗСУ на лінії фронту (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На фронті фіксується просування з боку російських загарбників поблизу Сіверська, довкола Покровська та на північ від Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Сіверський напрямок

Російські війська нещодавно здійснили просування на Сіверському напрямку. Так, упродовж 16-17 червня російські війська здійснили серію атак на північний схід від Сіверська - поблизу Григорівки та Серебрянки, на схід - поблизу Верхньокам’янського, а також на південний схід - у районі Івано-Дарівки. Бойові дії в цьому секторі фронту залишаються інтенсивними.

16–17 червня армія РФ вела активні бойові дії на кількох напрямках:

  • північний схід від Покровська - біля Мирного, Малинівки, Шевченко Першого;
  • схід - поблизу Миролюбівки, Проміня та в напрямку Новоекономічного;
  • південний схід - поблизу Лисівки;
  • південь - поблизу Шевченка;
  • південний захід - у районах Звірового, Котлиного та Удачного.

Російські окупанти просунулися на Покровському та Торецькому напрямках: карти ISW

Покровський напрямок

Станом на 15–17 червня російські сили здійснили серію атак на різних ділянках фронту довкола Покровська. Геолокаційні відео, опубліковані 15 червня, підтверджують просування росіян на північний схід від села Шевченко Перше.

16–17 червня армія РФ вела активні бойові дії на кількох напрямках:

  • північний схід від Покровська - біля Мирного, Малинівки, Шевченко Першого;
  • схід - поблизу Миролюбівки, Проміня та в напрямку Новоекономічного;
  • південний схід - поблизу Лисівки;
  • південь - поблизу Шевченка;
  • південний захід - у районах Звірового, Котлиного та Удачного.

Російські окупанти просунулися на Покровському та Торецькому напрямках: карти ISW

Торецький напрямок

За даними геолокаційних відеозаписів, російські війська нещодавно просунулися на північ, схід та південний схід від Диліївки, що розташована на північ від Торецька.

Військові операції росіян тривали поблизу самого Торецька та в околицях: на північ від міста - біля Диліївки; на північний захід - поблизу Яблунівки, Русиного Яру, Попового Яру, Полтавки, Олександро-Калиново і в напрямку Неліпівки; а також на захід - біля Щербинівки.

Крім того, 16-17 червня російські війська атакували на північний схід, схід, південний схід, південь та південний захід від Покровська, у районах Мирного, Малинівки, Шевченко Першого, Миролюбівки, Проміня, Новоекономічного, Лисівки, Шевченка, Звірового, Котлиного та Удачного.

Російські окупанти просунулися на Покровському та Торецькому напрямках: карти ISW

На всіх інших напрямках російські війська також проводили наступальні операції, однак підтвердженого прогресу не досягли.

Бойові дії на території РФ

17 червня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області, але не просунулися вперед.

Українські війська контратакували у напрямку Теткино (на південний захід від Глушково), Глушково та Новий Путь (на схід від Теткино).

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у північно-західній частині Бєлгородської області 17 червня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ 17 червня повідомлялося, що з початку доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку.

При цьому вчора українські бійці знищили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, 177 дронів та іншу техніку ворога. А втрати російської армії за минулу добу склали 1060 солдатів.

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