Российские оккупанты продвинулись на Покровском и Торецком направлениях: карты ISW
На фронте фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Северска, вокруг Покровска и к северу от Торецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Северское направление
Российские войска недавно осуществили продвижение на Северском направлении. Так, в течение 16-17 июня российские войска осуществили серию атак на северо-восток от Северска - вблизи Григорьевки и Серебрянки, на восток - вблизи Верхнекаменского, а также на юго-восток - в районе Ивано-Дарьевки. Боевые действия в этом секторе фронта остаются интенсивными.
16-17 июня армия РФ вела активные боевые действия на нескольких направлениях:
- северо-восток от Покровска - возле Мирного, Малиновки, Шевченко Первого;
- восток - вблизи Миролюбовки, Проминя и в направлении Новоэкономичного;
- юго-восток - вблизи Лысовки;
- юг - вблизи Шевченко;
- юго-запад - в районах Зверева, Котлиного и Удачного.
Покровское направление
По состоянию на 15-17 июня российские силы совершили серию атак на разных участках фронта вокруг Покровска. Геолокационные видео, опубликованные 15 июня, подтверждают продвижение россиян на северо-восток от села Шевченко Первое.
16-17 июня армия РФ вела активные боевые действия на нескольких направлениях:
- северо-восток от Покровска - возле Мирного, Малиновки, Шевченко Первого;
- восток - вблизи Миролюбовки, Проминя и в направлении Новоэкономичного;
- юго-восток - вблизи Лысовки;
- юг - вблизи Шевченко;
- юго-запад - в районах Зверево, Котлино и Удачного.
Торецкое направление
По данным геолокационных видеозаписей, российские войска недавно продвинулись на север, восток и юго-восток от Дилиевки, расположенной к северу от Торецка.
Военные операции россиян продолжались вблизи самого Торецка и в окрестностях: к северу от города - возле Дилиевки; на северо-запад - вблизи Яблоновки, Русиного Яра, Попового Яра, Полтавки, Александро-Калиново и в направлении Нелиповки; а также на запад - возле Щербиновки.
Кроме того, 16-17 июня российские войска атаковали на северо-восток, восток, юго-восток, юг и юго-запад от Покровска, в районах Мирного, Малиновки, Шевченко Первого, Миролюбовки, Проминя, Новоэкономичного, Лисовки, Шевченко, Звирово, Котлиного и Удачного.
На всех других направлениях российские войска также проводили наступательные операции, однако подтвержденного прогресса не достигли.
Боевые действия на территории РФ
17 июня российские войска продолжили наступательные операции в Курской области, но не продвинулись вперед.
Украинские войска контратаковали в направлении Теткино (к юго-западу от Глушково), Глушково и Новый Путь (к востоку от Теткино).
Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области 17 июня.
Ситуация на фронте
Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 17 июня сообщалось, что с начала суток произошло 78 боевых столкновений. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении.
При этом вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 20 артиллерийских систем, 177 дронов и другую технику врага. А потери российской армии за минувшие сутки составили 1060 солдат.
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