Російські окупанти повністю знищили залізничний вокзал в Маріуполі (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду .

"Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть", - йдеться в повідомленні.

В міськраді нагадали, що ще менш як рік тому в Маріуполі планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності.