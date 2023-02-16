Російські окупанти повністю знищили залізничний вокзал в Маріуполі (фото)

Залізничний вокзал в окупованому Маріуполі повністю знищений російськими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.
"Місце звідки ми відправлялися мандрувати та перше місце, яке бачили, коли поверталися до рідного Маріуполя. Тепер тут суцільні руїни. Ось, що приніс нам "руський мир" - руйнацію, зубожіння, холод та смерть", - йдеться в повідомленні.
В міськраді нагадали, що ще менш як рік тому в Маріуполі планували створити сучасний вокзал європейського рівня. Комфортний, новітній та з елементами доступності.
Як повідомлялося, російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочалися роботи зі знесення багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.
Нагадаємо, тисячі маріупольців щодня вишукуються в чергу до "центру зайнятості" окупаційної влади, сподіваючись на будь-яку роботу, аби вижити.
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