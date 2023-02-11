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У центрі Маріуполя окупанти демонтують бульвар Хмельницького (відео)

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Маріуполь, Субота 11 лютого 2023 16:10
У центрі Маріуполя окупанти демонтують бульвар Хмельницького (відео) Фото: будинок у Маріуполі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочались роботи по знесенню багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"У центрі Маріуполя окупанти демонтують бульвар Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що будинки, де жили маріупольці перетворюються на груду каміння.

"Росіяни зруйнували мирне життя та плани на майбутнє десятків тисяч жителів міста. І вони це називають "відновленням життя", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що у Маріуполі пожвавішав рух колон з технікою і живою силою окупантів, але у зворотному напрямку.

Тисячі маріупольців щодня вишукуються в чергу до "центру зайнятості" окупаційної влади, сподіваючись на будь-яку роботу, аби вижити.

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