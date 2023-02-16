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Российские оккупанты полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Мариуполе (фото)

Фото: оккупанты уничтожили железнодорожный вокзал в Мариуполе (t.me/mariupolrada)
Автор: Наталия Гурковская

Железнодорожный вокзал в оккупированном Мариуполе полностью уничтожен российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Место откуда мы отправлялись путешествовать и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные руины. Вот, что принес нам "русский мир" - разрушение, обнищание, холод и смерть", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что еще менее года назад в Мариуполе планировали создать современный вокзал европейского уровня. Удобный, новый и с элементами доступности.

Как сообщалось, российские захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе. В настоящее время начались работы по сносу многоэтажек на бульваре Хмельницкого.

Напомним, тысячи мариупольцев ежедневно выискиваются в очередь в "центр занятости" оккупационных властей, надеясь на любую работу, чтобы выжить.

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Мариуполь