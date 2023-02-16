Российские оккупанты полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Мариуполе (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет .

"Место откуда мы отправлялись путешествовать и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные руины. Вот, что принес нам "русский мир" - разрушение, обнищание, холод и смерть", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что еще менее года назад в Мариуполе планировали создать современный вокзал европейского уровня. Удобный, новый и с элементами доступности.