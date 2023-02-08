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Тисячі маріупольців змушені ставати на облік у "центрі зайнятості", аби вижити

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Маріуполь, Середа 08 лютого 2023 17:49
Тисячі маріупольців змушені ставати на облік у "центрі зайнятості", аби вижити Фото: жителі тимчасово окупованого Маріуполя не мають за що жити (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Тисячі маріупольців щодня вишукуються в чергу до "центру зайнятості" окупаційної влади, сподіваючись на будь-яку роботу, аби вижити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Гуманітарки немає. Грошей немає. В наявності лише злість, злидні та потреба вижити за будь-яку ціну", - підкреслює Андрющенко.

І додає: справа в тому, що час "дурних грошей з повітря" закінчився. У місті тотальне безробіття. Більше немає потреби в такої кількості різноробочих, та навіть кваліфікована праця зайнята росіянами.

"Тому, аби вижити, ти мусиш стати на облік в надії отримати копійки соціальної виплати по безробіттю", - пояснює радник такі черги біля "центрів" окупаційної влади.

Днями РБК-Україна повідомляло, що у Маріуполі окупанти влаштовують конфлікти між собою насамперед на етнічному ґрунті.

Крім того, ми писали, що в окупованому Маріуполі масово перевіряють телефони у школярів - шукають "нацистську" символіку.

Додамо, окупанти можуть повністю відключити інтернет в Маріуполі.

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