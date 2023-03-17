Російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області
Російські окупанти вдарили по селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Поцілили по дитячому садку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
Як пишуть в ОВА, на щастя, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав, однак пошкоджені дитячий садок й приватні будинки.
"Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні.
Минулої доби російські окупанти 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загалом запустили 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".
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