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Російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області

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П'ятниця 17 березня 2023 14:17
Російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області Фото: російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Поцілили по дитячому садку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Як пишуть в ОВА, на щастя, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав, однак пошкоджені дитячий садок й приватні будинки.

"Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні.

Минулої доби російські окупанти 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загалом запустили 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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