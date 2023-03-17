Фото: російські окупанти поцілили у дитячий садок в Херсонській області (Getty Images)

Російські окупанти вдарили по селі Велетенське Білозерської громади Херсонської області. Поцілили по дитячому садку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Як пишуть в ОВА, на щастя, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав, однак пошкоджені дитячий садок й приватні будинки. "Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих", - пише пресслужба.