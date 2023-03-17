Фото: российские оккупанты попали по детскому саду в Херсонской области (Getty Images)

Российские оккупанты ударили по селу Велетенское Белозерской громады Херсонской области. Попали по детскому саду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.

Как пишут в ОВА, к счастью, никто в результате обстрела не пострадал, однако повреждены детский сад и частные дома. "Из-за вражеского удара повреждено здание детского сада. В частных домах выбиты окна, повреждены забор и бетонные ворота. К счастью, обошлось без пострадавших", - пишет пресс-служба.