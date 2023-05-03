Російські окупанти переміщують "зуби дракона" на окупованих територіях (фото)

Зокрема, Федоров повідомив, що "зуби дракона" перевозять через Маріуполь до лінії фронту на Запорізькому напрямку.

"Вірити в те, що бетонні пірамідки врятують під час контрнаступу ЗСУ так само безглуздо, як і мріяти, що Північне Приазов'я стане частиною РФ", - додав він.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що перевезення бетонних конструкцій помітили у Сімферополі. Вантажний автомобіль із фортифікаційними елементами виявили на вулиці Руській. При цьому куди везли "зуби дракона" невідомо.

Нагадаємо, загарбники будують "зуби дракона" на сході Криму та хочуть продовжити їх до Чорного моря.

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