Российские оккупанты перемещают "зубы дракона" на оккупированных территориях (фото)

Российские военные перевозят "зубы дракона", которые используют для обустройства оборонных позиций, на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров и Крым. Реалии.
В частности, Федоров сообщил, что "зубы дракона" перевозят через Мариуполь к линии фронта в Запорожском направлении.
"Верить в то, что бетонные пирамидки спасут во время контрнаступления ВСУ так же бессмысленно, как и мечтать, что Северное Приазовье станет частью РФ", - добавил он.
Между тем, СМИ сообщают, что перевозку бетонных конструкций заметили в Симферополе. Грузовой автомобиль с фортификационными элементами был обнаружен на улице Русской. При этом куда везли "зубы дракона" неизвестно.
Напомним, захватчики строят "зубы дракона" на востоке Крыма и хотят продлить их до Черного моря.
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