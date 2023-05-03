Российские оккупанты перемещают "зубы дракона" на оккупированных территориях (фото)

В частности, Федоров сообщил, что "зубы дракона" перевозят через Мариуполь к линии фронта в Запорожском направлении.

"Верить в то, что бетонные пирамидки спасут во время контрнаступления ВСУ так же бессмысленно, как и мечтать, что Северное Приазовье станет частью РФ", - добавил он.

Между тем, СМИ сообщают, что перевозку бетонных конструкций заметили в Симферополе. Грузовой автомобиль с фортификационными элементами был обнаружен на улице Русской. При этом куда везли "зубы дракона" неизвестно.

Напомним, захватчики строят "зубы дракона" на востоке Крыма и хотят продлить их до Черного моря.

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