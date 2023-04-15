Російські окупанти обстріляли Херсон, є загиблі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Внаслідок обстрілу загинула 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Згідно з повідомленням Херсонської ОВА, ворог вдарив артилерією після обіду по Таврійському мікрорайоні міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу.

Наразі інші подробиці обстрілу не розкриваються.

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок. Вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям", - пише Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Херсоні тричі лунали вибухи.

Минулої доби росіяни випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого вісім людей отримали поранення.

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