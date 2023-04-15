Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела погибли две женщины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - пишет Ермак.
В настоящее время другие подробности обстрела не раскрываются.
Обновлено в 16:08
Согласно сообщению Херсонской ОВА, враг ударил артиллерией после обеда по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.
В результате обстрела погибла 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.
Фото: российские оккупанты обстреляли Херсон, есть погибшие (t.me/khersonskaODA)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Херсоне трижды раздавались взрывы.
За прошедшие сутки россияне выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.
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