Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть погибшие

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела погибли две женщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В результате обстрела погибла 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь.

Согласно сообщению Херсонской ОВА, враг ударил артиллерией после обеда по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.

В настоящее время другие подробности обстрела не раскрываются.

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - пишет Ермак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Херсоне трижды раздавались взрывы.

За прошедшие сутки россияне выпустили почти 450 снарядов по Херсонской области, в результате чего восемь человек получили ранения.

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