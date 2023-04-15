У Херсоні знову пролунали вибухи

У суботу, 15 квітня, у Херсоні втретє за день пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.

Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Херсоні сьогодні вже двічі лунали вибухи.

Також раніше ми писали, що за четвер, 13 квітня, росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей.

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