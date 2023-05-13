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Російські окупанти обстріляли Харківську область, двоє людей отримали поранення

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, ворог завдав удару по селу Хатнє Куп'янського району. Поранення отримала 43-річна жителька.

"Крім того, внаслідок обстрілу села Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - додав голова ОДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог також вночі завдав удару по Краматорську Донецької області. Пошкоджено багатоквартирний будинок та більше 40 приватних.

Зокрема, окупанти також обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Наразі відомо про одного постраждалого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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