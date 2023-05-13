Російські окупанти обстріляли Харківську область, двоє людей отримали поранення

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Крім того, внаслідок обстрілу села Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу", - додав голова ОДА.

За словами Синєгубова, ворог завдав удару по селу Хатнє Куп'янського району. Поранення отримала 43-річна жителька.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог також вночі завдав удару по Краматорську Донецької області. Пошкоджено багатоквартирний будинок та більше 40 приватних.

Зокрема, окупанти також обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Наразі відомо про одного постраждалого.

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