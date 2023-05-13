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Близько 15 прильотів. Ворог вдарив по Гуляйполю, є постраждалий

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Субота 13 травня 2023 11:14
Близько 15 прильотів. Ворог вдарив по Гуляйполю, є постраждалий Фото: ворог вдарив по Гуляйполю, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли Гуляйполе Запорізької області. Наразі відомо про одного постраждалого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Як відзначає Єрмак, під час обстрілу було зафіксовано близько 15 прильотів.

"Росіяни вдарили по Гуляйполю в Запорізькій області. Було близько 15 прильотів по центру міста. Відомо, що постраждав чоловік", - пише керівник Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог також вночі завдав удару по Краматорську Донецької області. Пошкоджено багатоквартирний будинок та більше 40 приватних.

Тим часом, згідно з повідомленням радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунав сильний вибух.

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