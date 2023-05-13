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Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, два человека получили ранения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Харьковской области. В результате обстрелов два человека получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

По словам Синегубова, враг нанес удар по селу Хатнее Купянского района. Ранение получила 43-летняя жительница.

"Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. В настоящее время медики оказывают пострадавшим помощь", - добавил глава ОГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что враг также ночью нанес удар по Краматорску Донецкой области. Поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

В частности, оккупанты также обстреляли Гуляйполе Запорожской области. Пока известно об одном пострадавшем.

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