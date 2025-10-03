Російські окупанти хочуть зірвати підтримку України з боку союзників, - розвідка Данії

Розвіддані від Данії

Як пише видання, Росія використовує військові засоби, зокрема агресивним способом, щоб чинити тиск на Данію, не переходячи межу збройного конфлікту.

"Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії", – сказав директор данської служби військової розвідки.

За словами Аренкіля, Росія використовує проти Данії засоби, які були б немислимі до війни в Україні.