Российские оккупанты хотят сорвать поддержку Украины со стороны союзников, - разведка Дании

Разведданные от Дании

Как пишет издание, Россия использует военные средства, в частности агрессивным способом, чтобы оказать давление на Данию, не переходя грань вооруженного конфликта.

"Россия хочет создать неопределенность и внутренние разногласия среди союзников, чтобы мы прекратили поддерживать Украину и не позволили нам принимать решения, которые противоречат их интересам и еще больше вредят экономике России", - сказал директор датской службы военной разведки.

По словам Аренкиля, Россия использует против Дании средства, которые были бы немыслимы до войны в Украине.