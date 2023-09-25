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Російські окупанти готують мобілізацію на півдні України, - ЦНС

Понеділок 25 вересня 2023 01:44
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Російські окупанти готують мобілізацію на півдні України, - ЦНС Фото: на окупованих районах півдня України російські загарбники готують мобілізацію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники продовжують зусилля щодо "мобілізації" до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного опору (ЦНС).

На тимчасово підконтрольних військам територіях півдня України окупанти створили так звані "федеральні комісаріати".

Також у Центрі зазначають, що російські окупаційні "адміністрації" розміщують у своїх пропагандистських телеграм-каналах оголошення, в яких звучать вимоги до місцевого населення призовного віку та військовозобов'язаним надати особисті дані та копії документів, що засвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах".

Паралельно з цим жителі ТОТ Запорізької та Херсонської областей регулярно одержують від загарбників повістки з вимогами з'явитися до місцевого органу "РОА" для постановки на "військовий облік".

Окупанти проводять мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч осіб. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Також раніше видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому за чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

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