Российские оккупанты готовят мобилизацию на юге Украины, - ЦНС

Российские захватчики продолжают усилия по "мобилизации" в свою армию жителей временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей Украины. Так, на этих территориях интервенты сейчас формируют систему военного учета призывников и военнообязанных.

На временно подконтрольных войскам РФ территориях юга Украины оккупанты создали так называемые "федеральные комиссариаты".

Также в Центре отмечают, что российские оккупационные "администрации" размещают в своих пропагандистских телеграмм-каналах объявления, в которых звучат требования к местному населению призывного возраста и военнообязанным предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" в новосозданных "военных комиссариатах".

Параллельно с этим жители ВОТ Запорожской и Херсонской областей регулярно получают от захватчиков повестки с требованиями явиться в местный орган "РОА" для постановки на "военный учет".

Оккупанты проводят мобилизацию

Напомним, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Также ранее издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двух.