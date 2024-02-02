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Російські окупанти атакували Херсонську область, є постраждалі

П'ятниця 02 лютого 2024 14:48
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Російські окупанти атакували Херсонську область, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували Інгулець Херсонської області. Внаслідок обстрілів постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

В обід внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Медики надали жінці меддопомогу на місці.

Пізніше росіяни знову вкрили вогнем населений пункт. Через обстріл отримав поранення 37-річний чоловік. Його з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги доставили до лікарні.

Нічна атака РФ

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей і зникли локаційно.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Відомо, що у Кривому Розі пошкоджена підстанція.

У Кривому Розі без світла залишилися майже 100 тисяч абонентів, також знеструмлені дві шахти.

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Війна Росії проти України Херсонська область
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