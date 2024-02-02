ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские оккупанты атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие

Пятница 02 февраля 2024 14:48
UA EN RU
Российские оккупанты атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали Ингулец Херсонской области. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

В обед в результате вражеского обстрела пострадала 59-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную травму, ранения головы и ног. Медики оказали женщине медпомощь на месте.

Позже россияне снова обстреляли населенный пункт. Из-за обстрела получил ранения 37-летний мужчина. Его со взрывной травмой и осколочными ранениями ноги доставили в больницу.

Ночная атака РФ

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще по меньшей мере 7 дронов не достигли своих целей и исчезли локально.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине. Известно, что в Кривом Роге повреждена подстанция.

В Кривом Роге без света остались почти 100 тысяч абонентов, также обесточены две шахты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область
NEWS
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва