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Російські окупанти 5 лютого тричі обстріляли Херсон, є постраждалий

Фото: російські агресори обстрілюють Херсон безупинно (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські агресори 5 лютого тричі обстріляли Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

Як зазначає місцева влада, атаковані мікрорайони Острів та Житлоселище. Крім того, ворог обстріляв територію суднобудівного заводу.

"Загиблих немає. Одна людина постраждала. Чоловіка госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зранку РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.

Як повідомлялося, у Херсоні, починаючи з ранку, відомо про вибухи вже двічі.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсон