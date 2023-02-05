Російські окупанти 5 лютого тричі обстріляли Херсон, є постраждалий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Херсонської міської ради.

"Загиблих немає. Одна людина постраждала. Чоловіка госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає місцева влада, атаковані мікрорайони Острів та Житлоселище. Крім того, ворог обстріляв територію суднобудівного заводу.

Зранку РБК-Україна повідомляло, що в неділю, 5 лютого, російські військові завдали чергового удару по Херсону. На цей раз мішенню ворога стала будівля місцевого ліцею.

Як повідомлялося, у Херсоні, починаючи з ранку, відомо про вибухи вже двічі.

Нагадаємо, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

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